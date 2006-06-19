Татары нашли способ безнаказанно заблокировать движение в Симферополе

Более 100 крымских татар блокируют движение автотранспорта в центре Симферополя, требуя от руководства автономии выделения земельных участков на Южном берегу Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, крымские татары непрерывно ходят по пешеходному переходу на улице Севастопольской напротив здания Совета министров АРК, не давая проехать транспорту.

По данным правоохранителей, акция продолжается около двух часов, однако действия крымских татар нельзя считать нарушением, так как правила дорожного движения не указывают, сколько времени пешеход может пересекать проезжую часть. Подобные акции организованы сегодня еще в ряде районов Симферополя.

Для охраны правопорядка в центре крымской столицы находятся несколько автобусов с бойцами «Беркута».

Инициативная группа крымских татар, требующая выделения земли в Алуште, поселках Малый Маяк и Партенит, каждый понедельник собирается возле Совмина АРК.