В "Свободе" уверены, что еще одно правительство не помешает

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода», народный депутат Украины, член Правительства национальной альтернативы Игорь Швайка.

«Я не думаю (что навредит – УНИАН). У нас с нашими коллегами есть как общие наработанные позиции, так и позиции каждой отдельной фракции», - сказал Швайка.

Он отметил, что «Свобода» будет нарабатывать в своем правительстве альтернативные решения и будет предлагать их как политическим оппонентам, так и политическим союзникам.

«Свобода», как политическая сила националистическая, формирует свою государственную политику. Это критика сегодняшних действий и, соответственно, проработка предложений, как необходимо поступить в той или иной плоскости. Сегодня «Свобода» будет предлагать, как нашим политическим оппонентам из Партии Регионов, которая фактически единолично сформировала правительство, так и нашим политическим коллегам - «Батькивщине» и «УДАРу» разрабатывать альтернативные решения», - заметил Швайка.

Депутат отметил, что свои решения Правительство национальной альтернативы начнет объявлять с сентября 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля 2013 года во время заседания в Киеве политсовет ВО «Свобода» принял решение сформировать Правительство национальной альтернативы.

Организация работы и руководство Правительством национальной альтернативы поручена заместителю председателя партии, народному депутату Александру Сычу.

Программа действий Правительства национальной альтернативы будет сформирована в соответствии с «Программой защиты украинцев», на основе опыта деятельности Всеукраинского объединения «Свобода» в местных советах, системной законодательной работы в Верховной Раде Украины, для постоянного контроля и мониторинга за действиями действующего Кабмина.

Политсовет ВО «Свобода» также определил планы общепартийной деятельности на близкую и среднесрочную перспективу. Это, в частности, проведение в этом году массовых общеукраинских мероприятий к 80-й годовщине Голодомора 1932-33 годов и празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в 2014 году.