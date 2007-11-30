В кадровой политике армии боевая подготовка попала на последнее место

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО издал приказ “Об утверждении Концепции кадровой политики в Вооруженных Силах Украины”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, концепция призвана быть ориентиром для совершенствования нормативно-правовой базы, организационной, научной, образовательной и других видов деятельности органов военного управления в сфере кадровой политики.

Данный приказ определяет главную цель кадровой политики, которой является создание условий для гарантированного и качественного комплектования Вооруженных Сил персоналом, способным выполнять задачи по назначению и его эффективного использования.

Согласно приказу, приоритетным направлением в кадровой работе считается эффективное служебное использование военнослужащих, имеющих оперативно-стратегический (оперативно-тактический) уровень образования, высокий уровень профессиональной подготовки (классной квалификации), научную степень (ученые звания), прошли подготовку за рубежом, являются участниками боевых действий, имеют практический опыт участия в миротворческих операциях, службы в международных штабных элементах, владеют иностранными языками, и командиров (начальников) подразделений, которые на протяжении двух последних лет имеют высокие показатели в боевой и профессиональной подготовки.

Концепцией определяются перспективы развития кадровой политики в ВС Украины относительно создания системы кадрового менеджмента централизованного типа, направленной на индивидуальный подход в работе с персоналом, формирование объективных и прозрачных кадровых решений, внедрение механизма управления карьерой личного состава, задач по подготовке кадров, привлечению на воинскую службу, содержание и адаптацию военнослужащих после увольнения из Вооруженных Сил Украины.

Концепция кадровой политики в Вооруженных Силах Украины внедряется путем разработки программы ее реализации, в которой будут определяться этапы выполнения практических мероприятий, сроки и конкретные исполнители.