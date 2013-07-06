Пшонка заверил, что участников штурма милиции во Врадиевке не посадят

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По словам Пшонки, ни органы прокуратуры, ни органы внутренних дел не допустят никаких репрессий по отношению к жителям Врадиевского района.

Как сообщал УНИАН, прокурор Николаевской области Андрей Курысь на пресс-конференции, посвященной “врадиевскому делу”, подтвердил, что по делу о погроме в райотделе не задержан ни один человек, но уголовное производство не закрыто.

«Расследование будет проводиться, - сказал он, - будут устанавливаться все обстоятельства. Я уже высказывал свою позицию: протесты могут быть разных форм, но повреждение имущества, нанесение телесных повреждений – это преступления, которые также должны быть наказаны», - отметил прокурор.