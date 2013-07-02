Вестервелле рассказал Кожаре о связанном с Украиной интересе Германии

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил с Федеральным министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле вопросы дальнейшего сближения Украины с Европейским Союзом, в частности перспективы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в ноябре 2013 г.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча состоялась в рамках визита главы украинского внешнеполитического ведомства в ФРГ.

Стороны также обменялись мнением по актуальным вопросам украинско-немецкого двустороннего сотрудничества и глобальной повестки дня. В частности, Вестервелле отметил стратегический интерес Германии в подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как важного этапа в сближении Украины с Европейским Союзом, а также отметил прогресс нашего государства в имплементации необходимых реформ. В этой связи Федеральный министр иностранных дел подтвердил готовность Германии поддерживать Украину на этом пути.

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Коснулись дипломаты в своих переговорах и болезненного для Украины "вопроса Тимошенко". Вестервелле напомнил, что Германия предлагает обеспечить надлежащее лечение Тимошенко в Берлине. Но по этому вопросу пока ведутся переговоры.

Кожара также выступил в Немецком обществе внешней политики с докладом на тему европейской интеграции и председательства Украины в ОБСЕ.