Газпром не отказался от затеи строить в обход Украины «Ямал-Европа-2»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на годовом собрании акционеров компании.

«Продолжением развития сухопутных маршрутов на Запад с целью повышения надежности поставок может стать газопровод «Ямал-Европа-2», необходимость и возможность строительства которого мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами и потребителями», - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что основным зарубежным активом группы в области транспортировки газа является «Газпромтрансгаз Беларусь».

По его словам, компания успешно интегрирована в ГТС «Газпрома», в результате этого компания получила самый короткий экономически эффективный маршрут в Европу, что повышает надежность и стабильность поставок на европейский рынок.

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Миллер добавил, что в 2012 году в ГТС Беларуси поступила 64,5 млрд кубометров газа, из них 44,3 млрд кубеметров были предназначены потребителям в других странах импортеров в Европе.

Справка УНИАН. 3 апреля Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать вопрос строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

4 апреля в Санкт-Петербурге «Газпром» и польско-российская компания «ЕвроПолГаз» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» мощностью не менее 15 млрд кубометров газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено на протяжении шести месяцев. Предложения «Газпрома» предусматривают строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии.

5 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская власть не поддерживает идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2". По его словам, Польша не заинтересована в дополнительных поставках газа из России, поскольку хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от россиян.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG и "ЕвроПолГаз" заявили, что подписанный меморандум является лишь декларацией намерений изучить экономическую целесообразность проекта «Ямал–Европа-2» и не обязывает никого ни строить новый трубопровод, ни подписывать какие-либо контракты в будущем.

Предложение россиян вернуться к проекту "Ямал-2" и неожиданное для большинства польских чиновников во главе с премьером Туском подписание меморандума вызвало шквал комментариев в польских СМИ, которые привели к отставке министра госимущества Польши Николая Будзановского.