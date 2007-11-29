Поживанов заявляет, что ни один депутат от БЮТ не отзывал свою подпись
10:03, 29 ноября 2007Политика
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Крук второй день опровергает
Ни один представитель фракции Блока Юлии Тимошенко не отозвал свою подпись, поставленную под коалиционным соглашением.
Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН заявил народный депутат, член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ, комментируя информацию о том, что депутат Юрий КРУК якобы отозвал свою подпись.
«Такая информация не является достоверной», - сказал он.
М.ПОЖИВАНОВ отметил, что Ю.КРУК сегодня принимал участие в заседании фракции БЮТ и подчеркнул, что уже второй день подряд вынужден опровергать эту информацию.
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