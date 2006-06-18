Переговоры коалиционной тройки продолжатся в понедельник

Участники переговоров по созданию демократической коалиции вроде бы согласовали большую часть вопросов, относительно которых существовали разногласия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель фракции СПУ Иосиф Винский, принимавший участие в переговорах “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.

По его словам, сегодняшний раунд переговоров завершился, завтра они продолжатся. Он сообщил, что большую часть разногласий удалось согласовать, но до вопроса дележа портфелей “тройка” еще не дошла.

По прогнозам Й.Винского, этот вопрос будет обсуждаться завтра.

По просьбе УНИАН уточнить, какие именно пункты удалось согласовать, он сказал: “Подпишем соглашение – будете почитать”.

Переговоры представителей коалиционной тройки - "Нашей Украины", Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии - проходили в офисе БЮТ. От блока "Наша Украина" переговоры вели Роман Бессмертний и Анатолий Кинах. От БЮТ - Юлия Тимошенко. Социалистическую партию представлял Александр Мороз.

Как вчера сообщал УНИАН со ссылкой на информационный департамент блока «Наша Украина», разногласия между участниками коалиционных переговоров прежде всего касаются вступления Украины в НАТО, вопроса собственности на землю, законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно местного самоуправления, вопроса создания правительственных комитетов.