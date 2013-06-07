Посол: украинские судьи могут рассчитывать на помощь США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт заявил на встрече с председателем ВСУ Ярославом Романюком.

Темой разговора стало обсуждение широкого круга вопросов, приоритетных в долгосрочном партнерстве по поддержке Соединенными Штатами Америки судебной реформы в Украине.

Поздравив в начале встречи Романюка с избранием на должность председателя Верховного Суда Украины, посол отметил, что целью такого партнерства является построение в Украине справедливой независимой системы судопроизводства как краеугольного камня демократического общества.

«Лично я, - заметил Теффт, - всегда был сторонником того, чтобы основные требования к независимости и непредвзятости судебной системы формировало не столько государство, как сами судьи».

В этом контексте он выразил удовлетворение и дал позитивную оценку Кодексу судейской этики, принятому в этом году.

На встрече речь шла также о высоком уровне взаимного конструктивного сотрудничества в рамках реализации проектов, направленных на укрепление эффективности и независимости правосудия в Украине, в частности проекта Агентства США по международному развитию «Справедливое правосудие». Отметив эффективность взаимодействия этого проекта с высшей судебной инстанцией, председатель Верховного Суда Украины высказал предложения о возможных направлениях сотрудничества, реализация которых, по его мнению, помогла бы украинским судьям и работникам аппаратов судов, а их статус и роль в судебной деятельности после принятия закона «О судоустройстве и статусе судей» обрели значительно больший вес, избежать ошибок на пути дальнейшего реформирования судебно-правовой системы и приведения ее в соответствие с международными нормами.

Одной из особенно безотлагательных в наше время, отметил Романюк, является потребность в налаживании коммуникаций судебных учреждений с общественностью и средствами массовой информации, а также охватывание абсолютно всех судов, в частности и Верховного, системой электронного правосудия.

«Мы заинтересованы в том, подчеркнул он, чтобы иметь возможность заимствовать опыт стран с эффективными судебными системами, и с учетом наших национальных особенностей внедрить его в Украине», - сказал председатель ВСУ.

В свою очередь посол заверил председателя Верховного Суда в тому что украинская сторона может рассчитывать на поддержку и помощь правительства США в развитии независимой судебной системы и выразил уверенность, что неизменность этого курса сохранит и его преемник на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Украине.