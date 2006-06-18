Наша Украина одновременно проводит переговоры в ”тройке” и в ”двойке”

Блок “Наша Украина” сегодня продолжает переговоры с БЮТ и СПУ относительно создания коалиции, а также консультации с Партией регионов.

Об этом сообщила УНИАН руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ, отметив, что «в выходные среди политических сил отдыхают лишь коммунисты».

Она напомнила, что вчера состоялось два раунда переговоров между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ, которые завершились в 20.00. Также она напомнила о проведенных консультациях с Партией регионов. Т.МОКРИДИ подчеркнула, что эта работа продлится и сегодня.

Говоря о «тройке», Т.МОКРИДИ подчеркнула, что целью «Нашей Украины» является минимизировать протокол разногласий. По ее словам, сейчас прогнозировать результат трудно, поскольку переговоры сегодня «подошли к очень тонкой теме» - распределению сфер ответственности политических сил, то есть распределению портфелей.

Т.МОКРИДИ подчеркнула, что сегодня уже очевидно, что «Наша Украина» стала центром формирования коалиции. «Мы являемся инициаторами встреч как в рамках «двойки», так и в рамках «тройки», поскольку главная наша цель – это формирование стабильной коалиции как можно скорее», - подчеркнула она.

Как передает корреспондент УНИАН, в 13.00 в офисе БЮТ начались переговоры в рамках «тройки». От «Нашей Украины» в переговорах принимают участие Юрий ЕХАНУРОВ и Роман БЕССМЕРТНЫЙ, от социалистов – Александр МОРОЗ и Иосиф ВИНСКИЙ.

В 14.00 в офисе Партии регионов планируются консультации с «Нашей Украиной».