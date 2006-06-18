Самая высокая женщина в мире (фото)

У самой высокой женщины в мире Яо Дэфэнь, рост которой составляет 2 метра 36 см обнаружена опухоль мозга, которая, по всей видимости, и является виновницей столь гулливерских размеров. Врачи собираются провести всестороннее исследование и выяснить, можно ли сделать великанше операцию.

Яо родилась в бедной крестьянской семье на востоке Китая. Уже к 15 годам ее рост составлял 205 сантиметров, а к сегодняшнему дню достиг 2 метров 36 см. Это на 5 см больше, чем у американки Сэнди Аллен, которую Книга рекордов Гиннесса до сих пор упоминает как самую высокую женщину в мире. Также Яо на 10 сантиметров выше своего знаменитого соотечественника - баскетболиста Яо Мина. При этом вес гулливерши составляет 180 килограммов.

Как рассказывает 36-летняя Яо, в юности по настоянию отца она работала в цирке, а также занималась баскетболом. Но с возрастом ее здоровье стало ухудшаться, а недавнее обследование обнаружило у китаянки большую опухоль гипофиза. По словам врачей, именно это заболевание и стимулирует организм пациентки к выработке чрезмерного количества гормона роста и при этом делает ее кости очень слабыми.

"Я уже никогда не буду способна вести нормальную жизнь, но надеюсь, что смогу хотя бы заботиться о себе сама, покупать продукты и готовить еду. Сейчас же все это для меня слишком утомительно", - говорит Яо.

По словам брата великанши Яо Декинга, сейчас его сестра проходит курс инъекций вещества, который подавляет гормон роста. Затем последует всестороннее обследование, на основании результатов которого врачи будут решать, когда приступать к операции.

Надо сказать, что, прежде чем принять у себя нестандартную пациентку, клинике пришлось заказать для нее особо прочную койку, длина которой составляет 2,5 метра. Кроме того, определенные трудности поджидают медиков и во время обследования, ведь многие аппараты слишком малы для размеров великанши. Ориентировочная стоимость операции составляет 100 тысяч юаней или 12,5 тысяч долларов США. Также серьезных затрат потребует и реабилитационный период. Все денежные расходы взял на себя один из британских телеканалов, снявший фильм об уникальной женщине.

Стоит отметить, что самой высокой женщиной в истории считается другая китаянка - Цзэн Цзиньлянь, которая умерла в 1982 году в возрасте 17 лет, когда ее рост составлял 248 сантиметров. Правда, как указывают специалисты, из-за деформированного позвоночника, прямо стоять Цзэн не могла. А самым высоким из когда-либо живших в мире мужчин считается американец Роберт Уадлоу. Его рост составлял 286 сантиметров, а вес - 200 килограммов, пишет rbc