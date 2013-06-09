Следующим оппозиция будет поднимать Николаев

Следующий марш и митинг в рамках общенациональной акции “Вставай, Украина!” состоится в Николаеве.

Об этом сегодня сообщил журналистам перед началом марша “Вставай, Украина!” в Хмельницком председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Яценюк напомнил, что оппозиция обещала объехать с акцией “Вставай, Украина!” всю страну. “И мы ездим по Украине. В прошлый раз мы были в Донецке, сегодня мы в Хмельницком. Следующая наша поездка будет в Николаев”, - подчеркнул он.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, что в последнем письме лидер оппозиции Юлия Тимошенко призывала своих сторонников прекратить проведение этой политической акции, Яценюк ответил, что все организационные моменты объединенная оппозиция напрямую согласовывает с Тимошенко.

Председатель фракции “Батькивщина” отметил, что оппозиция требует назначения выборов в пяти “проблемных” округах, один из которых находится в Николаеве, “где Партия регионов просто украла победу у нашего кандидата”.

“Внутри парламента мы требуем, чтобы принимались соответствующие законы, в том числе и законодательство о выборах, и хотим увидеть Виктора Януковича в стенах Верховной Рады. А вне границ парламента мы призываем людей, чтобы они поддерживали изменения и выходили на улицы”, - подчеркнул Яценюк.

“Мы работаем. Мы требуем того, что необходимо для миллионов украинцев, которые за нас проголосовали. Мы выходим на улицу, и обращаемся к нашему украинскому народу – наша победа должна состояться в 2015 году, а возможно, и раньше”, - сказал Яценюк.

Сейчас на площади возле Хмельницкой облгосадминистрации продолжается митинг в рамках общенациональной акции “Вставай, Украина!”. В нем принимают участие более 5 тысяч хмельничан и жителей области, отметили в «Батькивщине».