В ПР заявляют, что выборы проходят в штатном режиме

Ни одной жалобы относительно нарушений во время выборов в Василькове в территориальную избирательную комиссию не поступило, поэтому все заявления оппозиции о наличии якобы вопиющих правонарушений безосновательны.

Соответствующее заявление народного депутата от парламентской фракции Партии Регионов Евгения Балицкого размещено на сайте ПР.

Он отметил, что теризбиркомом Василькова до сих пор не было получено жалоб на проведение голосования, выборы проходят в штатном режиме.

«То, что не поданы официальные жалобы, свидетельствует, что выборы проходят спокойно и без существенных нарушений», - заверил Балицкий.

«Заявления оппозиционных депутатов о том, что якобы есть какие-то вопиющие нарушения, - безосновательны. Те люди, которые озвучивают эти заявления, просто пытаются раздуть скандал и сформировать у граждан мнение, что якобы результатам этих выборов нельзя доверять», - резюмировал депутата от ПР.