Вице-премьер: у нас есть четкий план экономического развития

09:58, 01 июня 2013
Политика
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Украина впервые идет путем четкого экономического национального прагматизма, заявил вице-премьер Александр Вилкул в эфире ток-шоу "Шустер live" на телеканале "Интер".

Александр Вилкул рассказал про экономический национальный прагматизм

"Украина впервые идет путем четкого экономического национального прагматизма. У нас есть четкий план экономического развития... И не боясь нарваться на критику, принимаются решения", - заявил Вилкул, сообщает РБК-Украина.

По словам вице-премьер-министра, когда вопросы дальнейшего экономического развития Украины обсуждаются по сути, власть и оппозиция приходят к согласию, "однако в первую очередь необходимо согласие в обществе".

В то же время, по словам Вилкула, на первом месте должны оставаться национальные интересы Украины.

"Мы очень уважаем страны Европейского Союза, очень уважаем страны Таможенного союза... но любим мы Украину. И всегда должны стоять на позиции украинского интереса", - отметил он.

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