Яценюк похвастался, что оппозиция переломила ситуацию, а власть «сдулась»

Об этом заявил журналистам сегодня в Донецке лидер оппозиции Арсений Яценюк.

«Власть сдулась, я могу очень четко сказать – донецкая власть сдулась», - сказал он. При этом добавил: «Они делали такие громогласные заявления: «Мы им покажем!», «Мы им не дадим провести акцию «Вставай, Украина!», и тут раз – после 18 числа (18 мая прошла акция «Вставай, Украина!» в Киеве) они поняли, что мы все-таки переломили ситуацию».

По мнению А. Яценюка, о переломе политической ситуации в стране говорит и сегодняшний визит в Донецк лидеров украинской оппозиции. «И для меня сегодня основной индикатор, основная вещь, которая в целом очень важна для Украины – мы, как оппозиция, переломили ситуацию. И визит в Донецк доказывает это", - сказал лидер оппозиции.

В то же время, глава Донецкой областной организации партии «Фронт змин» Александр Ярошенко сообщил, что милиция препятствовала жителям области добираться на сегодняшний митинг в Донецк. «В Краматорске наш автобус задержали, в Мариуполе и в Артемовске. Поэтому в основном, люди добирались своим транспортом, потому что все большие автобусы они (работники ГАИ) просто не пускали», - сказал А. Ярошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке митинг оппозиции в рамках протестной акции «Вставай, Украина!» приняли участие около 3 тысяч человек. Акция прошла мирно и без происшествий.