Ющенко хочет за год убрать все памятники тоталитарному режиму
17:11, 24 ноября 2007Политика
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Украина должна "надеть чистую"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает на протяжении года убрать все памятники тоталитарному режиму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая сегодня с речью на Михайловской площади Киева, во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Голодомора.
Осудив тоталитарный коммунистический режим, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина должна «надеть чистую рубашку, и убрать с тела символы тоталитарного режима».
Вместе с тем Президент высказался за необходимость установления национальных мемориалов и памятников.
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