Ющенко хочет за год убрать все памятники тоталитарному режиму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает на протяжении года убрать все памятники тоталитарному режиму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая сегодня с речью на Михайловской площади Киева, во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Голодомора.

Осудив тоталитарный коммунистический режим, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина должна «надеть чистую рубашку, и убрать с тела символы тоталитарного режима».

Вместе с тем Президент высказался за необходимость установления национальных мемориалов и памятников.