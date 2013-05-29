Есть и умственно отсталые: Табачник прокомментировал клип «Привет, Америка»

«Если в Украине студенческий билет имеет 2 миллиона 200 тысяч человек, то я могу сказать, что среди них есть и умственно отсталые. И невоспитанные люди. И даже те, можно предположить, кто нуждается в помощи врача. Ну, что поделаешь?», - цитирует министра Радио Свобода.

При этом он отметил, что скандального видео не видел.

«Ну, зачем мне клипы смотреть? Какой-то сумасшедший человек развлекается, а я буду это смотреть?», - подытожил главный педагог.

Курсовая работа студента-третьекурсника «Привет, Америка» является музыкальным клипом, большую часть которого составляет низкокачественное эротическое домашнее видео. В титрах видео указаны преподаватели и название вуза. Только за сутки клип набрал более 100 тысяч просмотров в интернете.