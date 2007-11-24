Ющенко считает, что БЮТ и ПР не настроены на конструктивный диалог

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламентские политические силы провести переговоры относительно конструктивной работы коалиции и оппозиции в Верховной Раде VI созыва.

Об этом он сказал в интервью газете “День” № 205 от 24 ноября.

По словам главы государства, было бы идеально, чтоб в ВР действовало конструктивное большинство и конструктивное меньшинство. “Чтобы это состоялось, нужен активный диалог. Прошло полтора месяца. Кто с кем встречался? Никто”, - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, чувство вражды стало почти “эталоном поведения” у украинских политиков. Глава государства отметил, что незавершение этого диалога ставит перед демократическим большинством очень сложное испытание. “Потому что накопленная агрессия уже будет касаться не только процедурных вопросов, но и идеологии, которая очень важна и чувствительна для нации”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что лидеры двух политических сил БЮТ и Партии регионов не смогли подойти конструктивно к ведению диалога. “”Наша Украина”, убежден, помогла бы в этом. Но, жаль, с первого дня игра была другой. Как поляризовать ситуацию в парламенте, опять привнести то, что хорошо работало у Леонида КУЧМЫ: в парламенте нужно создать враждебные отношения, и тогда власть, даже если она не имеет большинства, словно наперстки, все переставляет”, - отметил глава государства.

По словам Президента, политические силы не продемонстрировали масштабной государственной заботы о том, что нас может объединить, и вывести в конструктивное поле отношения большинства и меньшинства.