Ефремов рассказал, при каких условиях Янукович придет в ВР читать свое послание

Об этом лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил в интервью РИА «Новости».

"Президент подал соответствующее послание в Верховную Раду, насколько меня информировали, оно уже есть в письменной форме в парламенте. Я не знаю, роздано ли оно депутатам, но я сам еще его не получил", - сказал Ефремов.

При этом он не исключил, что Президент может лично прийти в парламент и выступить с посланием перед депутатами при условии, что оппозиция не устроит в зале очередной демарш.

"Поведение депутатов оппозиционных фракций настолько некорректно, неэтично и безнравственно, что выступать перед тем парламентом, который стоит и что-то кричит в противовес, согласитесь, не совсем прилично", - добавил он.

Конституция Украины предусматривает ежегодные выступления Президента с посланием в Раде. В последний раз Янукович выступал с трибуны парламента в феврале 2012 года. Тогда из-за демарша оппозиции Президент, уже находясь на трибуне, несколько минут не мог начать свое выступление. Оппозиция скандировала: "Юле - волю!", призывая тем самым освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, приговоренную к семи годам тюрьмы за превышение власти при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ.

После этого инцидента все обращения Януковича к парламентариям были письменными, что, по мнению оппозиции, является нарушением закона.