Порошенко требует наказать организаторов провокаций 18 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде относительно создания Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая во время акций в столице.

«Эта комиссия не является водоразделом или барьером между властью и оппозицией. Эта комиссия выставляет баррикаду или барьер между нормальными людьми и бандитами. И именно для того чтобы установить, кто является бандитами, создается эта комиссия. И чтобы бандиты были привлечены к ответственности», – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что не хочет «даже фамилию называть того нелюдя, который выплясывал, как это называется, на шарнирах перед женщиной, и сегодня Украина таким образом была представлена в эфире всех телеканалов». По убеждению Порошенко, необходимо продемонстрировать, что существует другая Украина и нормальные люди, которых намного больше и которые способны бороться с бандитами, даже если на это не способна правоохранительная система.

Порошенко убежден, что привлечение к ответственности «этого нелюдя» не является целью ВСК. «Я уверен, что мы должны быть единодушны, что вор должен сидеть в тюрьме, бандит – тем более. Но намного важнее, чтобы те, кто послал этих людей, те, кто нанял, те, кто организовал, те, кто дал милицейский БРДМ для того, чтоб таранить и провоцировать мирные акции, сегодня должны быть привлечены к ответственности, уволены из правоохранительных органов, и о другом речи быть не может», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, по требованию оппозиции ВР приняла решение о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая 2013 года в Киеве по адресу улица Владимирская, 15 и расследования других фактов давления на средства массовой информации, препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

За это решение проголосовали 354 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Постановление поддержали 169 депутатов от Партии регионов, 84 – от «Батькивщины», 38 – от «УДАРа» и 36 – от «Свободы», 27 внефракционных депутатов.