ВР приняла евроинтеграционный закон об ответственности юрлиц

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 301 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на обеспечение выполнения рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO), Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), а также на решение вопросов о реализации ряда международных договоров Украины в части установления ответственности юридических лиц.

Законом внесены изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и законы “О принципах предотвращения и противодействия коррупции“ и “Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве“.

В частности, изменениями в Уголовный кодекс Украины предусматривается определить конкретный перечень преступлений, за совершение которых уполномоченным лицом юридического лица к последнему могут быть применены меры уголовно-правового характера, основания освобождения юридического лица от их применения, виды мер уголовно-правового характера и общие правила их применения.

Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины определяется порядок производства в отношении юридического лица, которое будет осуществляться одновременно с уголовным производством в отношении физических лиц, которые от имени и в интересах этого юридического лица совершили преступление.

В свою очередь изменениями в Закон “О принципах предотвращения и противодействия коррупции“ предлагается закрепить возможность применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера, а в Закон “Об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, – предоставить право представителю юридического лица, в отношении которого начато производство, на обеспечение безопасности.