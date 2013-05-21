Нардеп убежден, что ЕС оценит успешность украинских реформ

Так, он прокомментировал чрезвычайное заседание по Украине Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел, которое состоится 23 мая.

«Мне, конечно, точно неизвестно, какую оценку дадут нам европейцы. Однако, несомненно, они не могли не заметить прогресса в вопросе нашей работы в направлении евроинтеграции. Вы же посмотрите: что ни заседание парламента, то практически на каждом рассматриваются и принимаются соответствующие законопроекты. Из последних – евроинтеграционное антикоррупционное законодательство», - отметил он.

В связи с этим, политик выразил убеждение, что уже в этом году Европа подпишет с Украиной Соглашение об Ассоциации.

«Все предпосылки для этого есть. Тем более Европа должна отметить как положительный сигнал помилование Юрия Луценко. Относительно Юлии Тимошенко - не думаю, что этот вопрос будет главенствующим при подписании Соглашения» - сказал Миримский.

Напомним, что на указанном заседании пройдут слушания относительно политической ситуации в Украине, ее развития и реализации реформ. В слушаниях примут участие представители украинской оппозиции, Венецианской комиссии и Хельсинского комитета.