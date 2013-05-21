Янукович с министрами прибыл в Днепропетровск

Как передает корреспондент УНИАН, в поездке главу государства сопровождают вице-премьер-министр Александр Вилкул, министр финансов Юрий Колобов, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр социальной политики Наталья Королевская, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, министр промышленной политики Михаил Короленко , министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник.

На набережной Победы Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии закладки капсулы в фундамент многофункциональной спортивной развлекательной арены, которая будет сооружена для проведения финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

В 2015 году Днепропетровск вместе с другими пятью городами Украины примет финальный турнир "Евробаскет-2015".

В процессе подготовки к европейскому чемпионату по баскетболу в Днепропетровске будет построена новейшая многофункциональная спортивно-развлекательная арена на 10 000 зрительских мест.

Структура спорткомплекса позволит здесь проводить тренировки и соревнования не только баскетболистам, но и представителям других видов спорта. После завершения чемпионата "Евробаскет-2015" спортивно-развлекательная арена будет отдана для тренировки воспитанникам детско-юношеских спортивных школ Днепропетровска.

В Новомосковском районе Янукович откроет новый завод по производству премиксов и комбикормов ООО «Инбел».

Также во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент примет участие в открытии объекта по утилизации пустых корпусов ракетных двигателей на базе ГП «Научно-производственное объединение" Павлоградский химический завод».