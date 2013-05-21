Герман обвиняет оппозицию в избиении журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления в парламенте. Она призвала депутатов всех фракций завтра в 9.00 вместе возложить цветы к памятнику Шевченко в Киеве.

“Я прошу об этом особенно оппозицию. Я прошу оппозицию не обращать внимания на эти последние события. Это ничего, что вам не удалась акция “Вставай, Украина!”, и что вам не удалось провозгласить единого кандидата”, - сказала она.

“То, что вам не удалось провозгласить единого кандидата, не значит, что вы должны делать какие-то такие провокационные акции, как избиение журналистов”, - сказала депутат.