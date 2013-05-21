В Харькове сегодня продолжится суд над Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в здании областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется сегодня в 10.00.

Председательствующий судья – Константин Садовский.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля заседание суда было перенесено, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

Во время судебного заседания защитники экс-премьера высказались за необходимость рассмотрения заявленного ими на предыдущих заседаниях ходатайства о закрытии уголовного дела.

По словам защитников, дело относительно ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтверждал Верховный Суд Украины.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.