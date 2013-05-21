Яценюк уверен, что Тимошенко победит на выборах
05:57, 21 мая 2013Политика
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Лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк уверен, что если экс-премьер Юлия Тимошенко примет участие в выборах президента, то она победит.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"ОО "Батькивщина" приняла решение в прошлом году выдвинуть Юлию Тимошенко кандидатом в президенты нашей страны. Если Юля будет иметь возможность участвовать в президентских выборах, то она... победит", - цитирует Украинская правда.
По его словам, если суд не оправдает Тимошенко и она не будет участвовать в гонках, то новый демократический президент своим первым указом освободит ее, вторым - заставит прокуратуру "расследовать ее незаконное политическое преследование".
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