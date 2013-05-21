Яценюк уверен, что Тимошенко победит на выборах

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"ОО "Батькивщина" приняла решение в прошлом году выдвинуть Юлию Тимошенко кандидатом в президенты нашей страны. Если Юля будет иметь возможность участвовать в президентских выборах, то она... победит", - цитирует Украинская правда.

По его словам, если суд не оправдает Тимошенко и она не будет участвовать в гонках, то новый демократический президент своим первым указом освободит ее, вторым - заставит прокуратуру "расследовать ее незаконное политическое преследование".