Кличко: Единого кандидата в президенты от оппозиции назовут через год

Как сообщает Украинская правда, об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Мы понимаем, что только вместе, только объединив усилия оппозиционных сил - партий "Удар", "Батькивщина" и "Свобода" - мы можем выиграть у представителя большинства. Только потому, что большинство имеет большой административный и финансовый ресурс", - отметил Кличко.

"Мы договорились, что если нам говорят, что выборы могут пройти в один тур, то однозначно в первом туре будет выдвинут единый кандидат от оппозиции. Если выборы будут проходить в два тура, во втором туре также будет единый согласованный кандидат от оппозиционных сил", - сказал он.

Также лидер "Удара" пояснил, что данный вопрос пока не решен из-за того, что до выборов еще много времени.

"Мы понимаем, что нужно выдвинуть единого кандидата также. Но эта позиция на сегодняшний день осталась нерешенной, потому что до этого еще много времени. Я уверен, что это первые шаги, и придет время, думаю, и до весны следующего года мы сможем выдвинуть единого кандидата от оппозиционных сил на пост президента ", - заявил Кличко.