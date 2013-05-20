Тимошенко завела дневник в интернете

Свои записки из тюрьмы она решила объединить общим названием "Правда из-за решетки", сообщает ТСН.

"Своими рассказами я хочу доказать обществу, что у нас нет прокуроров, милиционеров, судей, защитников наших прав и нашей жизни. У нас есть стая шакалов, которые прикрывают свои преступления погонами и используют свою власть для избавления всех нас остатка прав", - говорится во вступительной части дневника Тимошенко.

Сейчас на странице дневника есть записи за 15-е и 16-е мая. В пресс-службе "Батькивщины" также пояснили, что у Тимошенко нет компьютера. Свои записки для дневника она будет писать от руки, а защитники будут публиковать их в интернете.