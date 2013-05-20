Янукович назначил трех глав РГА в Киеве
20:50, 20 мая 2013Политика
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Янукович назначил глав Днепровской, Подольской и Деснянского района в Киеве.
Президент назначил глав Днепровского, Подольского и Деснянского районов
Президент Украины Виктор Янукович назначил глав Днепровской, Подольской и Деснянского районных государственных администраций в Киеве.
Соответствующие распоряжения размещен на официальном сайте главы государства.
Так, председателем Днепровской районной в Киеве госадминистрации назначен Сергей Кравченко, председателем Деснянского района - Станислава Прокопенко.
Сергея Крушановского Президент назначил председателем Подольской районной в Киеве государственной администрации.
Как сообщалось, Крушановский ранее работал первым заместителем начальника Главного управления жилищного хозяйства КГГА.
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