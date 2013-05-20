Янукович назначил трех глав РГА в Киеве

20:50, 20 мая 2013
Политика
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Янукович назначил глав Днепровской, Подольской и Деснянского района в Киеве.

Президент назначил глав Днепровского, Подольского и Деснянского района

Президент Украины Виктор Янукович назначил глав Днепровской, Подольской и Деснянского районных государственных администраций в Киеве.

Соответствующие распоряжения размещен на официальном сайте главы государства.

Так, председателем Днепровской районной в Киеве госадминистрации назначен Сергей Кравченко, председателем Деснянского района - Станислава Прокопенко.

Сергея Крушановского Президент назначил председателем Подольской районной в Киеве государственной администрации.

Как сообщалось, Крушановский ранее работал первым заместителем начальника Главного управления жилищного хозяйства КГГА.

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