Янукович назначил трех глав РГА в Киеве

Янукович назначил глав Днепровской, Подольской и Деснянского района в Киеве.

Президент Украины Виктор Янукович назначил глав Днепровской, Подольской и Деснянского районных государственных администраций в Киеве. Соответствующие распоряжения размещен на официальном сайте главы государства. Так, председателем Днепровской районной в Киеве госадминистрации назначен Сергей Кравченко, председателем Деснянского района - Станислава Прокопенко. Сергея Крушановского Президент назначил председателем Подольской районной в Киеве государственной администрации. Как сообщалось, Крушановский ранее работал первым заместителем начальника Главного управления жилищного хозяйства КГГА.

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