Мэр Киева предлагает именами меценатов называть лифты

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает меценатам финансировать ремонты жилых домов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации.

Во время заседания заместитель мэра по жилищно-коммунальным вопросам Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО попросил выделить средства на решение проблем в коммунальной сфере. «Я просил бы с этой трибуны, чтобы вы выделили дополнительно 100 млн. грн. на текущие вопросы, на выполнение ваших личных задач. Мы могли бы подготовить программу по каждому подъезду, расширить программу «Твой дом, твой двор» и этим патронатом все сделать», - сказал он.

В ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заметил, что о финансировании отдельных проблем говорить рановато и сейчас невозможно, а сначала необходимо провести полную инвентаризацию проблем в каждом подъезде каждого дома.

Относительно выделения средств на решение первоочередных проблем в ЖКХ, мэр столицы отметил: «У нас есть люди, которые хотят прославиться. Мы могли бы показать им ужасающие вещи и предложить финансировать это меценатам. Пусть бы их именем назвали лифт, дом… Это идея, и она будет зафиксирована, потому что я знаю таких людей. После наших коллегий они ко мне подходят и говорят, что хотят что-то делать для города».