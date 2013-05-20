Политологи разочарованы киевским митингом оппозиции

«Сам митинг, который оппозиция называла не иначе как всенародное восстание, меня несколько потешил. Стоит отметить, что организаторы все спланировали, подстроили график, чтобы финальный митинг проходил в мае как раз в разгар кампании мэра Киева. Как вы знаете, кампания не началась, и неизвестно, когда стартует. В этом вопросе мероприятие провалилось. Да и в ряде других моментов, в частности, что касается дальнейших действий оппозиции, митинг не сказал ничего нового. Самое забавное в этой истории, что «всенародное восстание» переносится на 2015 год», - отметил он.

По его мнению, упоминание в финальной резолюции оппозиции пункта о том, что ею будет поддержан единый кандидат от меньшинства только во втором туре, о разногласиях в их стане, пишет Газета.уа.

«То, что в резолюции упомянуто выдвижение оппозицией единого кандидата в Президенты только во втором туре уже говорит о многом. Похоже, что основным соперником лидеров оппозиции на этих выборах будет не Янукович, а они сами. Следующие полтора года они проведут в борьбе друг с другом», - заметил политолог.

Корнилов отмечает, что у него нет информации о том, что молодые люди спортивного телосложения, которые в ходе акции подрались с представителями оппозиции, являются представителями Партии регионов.

«У меня нет сведений, что эти люди от Партии регионов. Меня больше удивляет позиция журналисткой братии, которая, не установив партийную прилежность этих господ, сразу же нарекла их «регионовскими». Конечно, наличие штурмовиков на политических акциях неприемлемо. Но, почему никто не говорит о таких же бритоголовых, которые используются в митингах «Свободы»? », - сказал эксперт.

Напомним, что митинги оппозиции и Партии регионов в центре Киева сопровождались столкновениями и провокациями.