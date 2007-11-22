Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает соседние страны и весь мир выразить уважение к жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на церемонии вручения государственных наград исследователям Голодомора в Украине.

Подчеркивая важность сохранения памяти о жертвах Голодомора, В.ЮЩЕНКО отметил: «очень хотелось бы, чтобы наши соседи в прямом и переносном смысле этого слова, чтобы весь мир, по крайней мере, выразил уважение к трагедии, которую пережил наш народ».

В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что Голодомор в Украине является не только трагедией украинского народа. По его словам, это трагедия планетарного масштаба.

«Почему так больно для кого-то, когда мы начали спрашивать людей, что вы знаете об истории 1932-1933 годов», - спросил глава государства.

Он отметил, что не понимает, почему еще до сих пор кто-то отрицает Голодомор, или выступает против сбора данных о фактах Голодомора. «В чем здесь некорректность, нечуткость по отношению к кому-то. Убежден, что мы поступаем исключительно морально. Это не работа против кого-то, это работа ради себя», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент убежден, что для того, чтобы мир услышал украинскую историю и разделил скорбь украинцев, нужно иметь уважение самих к себе – что украинцы достойно уважают память жертв. В.ЮЩЕНКО в очередной раз высказался за создание национального музея в Киеве и других городах Украины, в частности в Харькове, за сооружение памятников в селах, которые пережили Голодомор, за написание книг, создание фильмов о Голодоморе и за создание книги национальной памяти.

«Еще очень многое необходимо делать, чтобы это стало хорошим сигналом нашим соседям, всему миру, что это трагедия, которую нужно уважать», - подчеркнул Президент, поблагодарив исследователей Голодомора за их работу в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, на днях российский МИД заявил, что «объявление трагических событий «актом геноцида» украинского народа является однобоким искажением истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам». По их мнению, «это будет оскорблять память жертв других национальностей, погибших в голод 1932-1933 годов в бывшем Советском Союзе».