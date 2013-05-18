Митинг «антифашистов» завершился, участники акции разошлись

15:58, 18 мая 2013
Политика
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Концерт, который был последним мероприятием организованного Партией регионов антифашистского марша в Киеве, завершился.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь те участники мероприятия, которые дождались завершения концерта, расходятся с Европейской площади по улице Крещатик - в сторону Майдана Незалежности и вверх по улицам Грушевского и Трехсвятительской.

На площади уже начали работу работники коммунальных служб, ведь после мероприятия здесь осталось большое количество мусора.

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