Митинг «антифашистов» завершился, участники акции разошлись

Как передает корреспондент УНИАН, теперь те участники мероприятия, которые дождались завершения концерта, расходятся с Европейской площади по улице Крещатик - в сторону Майдана Незалежности и вверх по улицам Грушевского и Трехсвятительской.

На площади уже начали работу работники коммунальных служб, ведь после мероприятия здесь осталось большое количество мусора.