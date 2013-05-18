Эксперт: Называть Крым колонией Украины несправедливо

Об этом он сообщил корреспонденту Крымского информационного агентства, комментируя появление на траурном митинге крымских татар, организованном Меджлисом, в Симферополе плаката с лозунгом «Крым – колония Украины».

«Украина, как и все страны постсоветского пространства, переживала и переживает сложности переходного периода. В этих сложных условиях и народ, и государство проявили добрую волю к возвращению крымских татар. Более 20 лет государство занимается обустройством крымских татар. Поэтому, мне кажется, это совершенно несправедливо и неблагодарно, когда звучат такие лозунги», – отметил Олег Габриелян.

Политолог добавил, что лозунг на плакате был написан на английском и турецком языках, чтобы привлечь внимание мировой общественности. При этом эксперт отметил, что Украина – уникальная государство, которому удалось вернуть 250 тыс. человек без кровопролития, чего нельзя сказать о других регионах, например, Кавказе и Балканах.

Напомним, сегодня в Симферополе на площади имени Ленина прошел траурный митинг, организованный МЕДЖЕЛИСОМ, посвященный 69-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

СПРАВКА. В годы Великой Отечественной войны представители 20 национальностей подверглись насильственной депортации из районов постоянного проживания по общим подозрениям или обвинениям в государственной измене. Так, в 1941 году из Крыма были депортированы немцы, в 1944 году – крымские татары, болгары, греки, армяне.