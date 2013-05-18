Томбински советует Украине воспользоваться «политической динамикой текущего года»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на праздновании Дня Европы в Киеве.

“Украина могла бы много получить, воспользовавшись политической динамикой текущего года”, - сказал Томбински.

По его словам, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не является самоцелью.

“Оно, действительно, откроет новую главу в отношениях между Украиной и ЕС, однако при этом еще и значительно расширит возможности Украины формировать будущее континента вместе с другими европейскими государствами”, - сказал Томбински.

По его словам, для того, чтобы это произошло, необходимы усилия не только украинского правительства, в центре внимания Европейского Союза, как политического проекта, стоят граждане. Поэтому, по убеждению Томбинского, большое проевропейское гражданское движение в Украине может эффективно поддержать политическую деятельность и сделать европейский выбор уже в этом году.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в своем выступлении отметил, что вскоре вступит в силу соглашение об упрощении визового режима с Европейским Союзом, и намного больше украинцев смогут посещать европейские страны.

“Мы надеемся, что последняя визовая стена со странами Шенгенской зоны будет преодолена, и каждый украинец сможет свободно путешествовать”, - сказал он.

Кожара также отметил, что Украина всегда была европейским государством.

“Этот год будет для нас чрезвычайно важным. В этом году мы ожидаем подписания Соглашения об ассоциации с ЕС”, - сказал он.

Вместе с тем, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заметил, что День Европы в Киеве празднуется уже 11-й год подряд. Он напомнил, что в экономику столицы организациями и предприятиями стран Европейского Союза инвестировано около 20 млрд долларов.

“Это только начало, впереди есть большие проекты, взаимовыгодные для нашего дальнейшего сотрудничества”, - сказал Попов.

Он выразил убеждение, что Украина станет членом Европейского Союза.