Томбински советует Украине воспользоваться «политической динамикой текущего года»
Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински считает, что Украина могла бы получить много, воспользовавшись «политической динамикой текущего года».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на праздновании Дня Европы в Киеве.
“Украина могла бы много получить, воспользовавшись политической динамикой текущего года”, - сказал Томбински.
По его словам, подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не является самоцелью.
“Оно, действительно, откроет новую главу в отношениях между Украиной и ЕС, однако при этом еще и значительно расширит возможности Украины формировать будущее континента вместе с другими европейскими государствами”, - сказал Томбински.
По его словам, для того, чтобы это произошло, необходимы усилия не только украинского правительства, в центре внимания Европейского Союза, как политического проекта, стоят граждане. Поэтому, по убеждению Томбинского, большое проевропейское гражданское движение в Украине может эффективно поддержать политическую деятельность и сделать европейский выбор уже в этом году.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в своем выступлении отметил, что вскоре вступит в силу соглашение об упрощении визового режима с Европейским Союзом, и намного больше украинцев смогут посещать европейские страны.
“Мы надеемся, что последняя визовая стена со странами Шенгенской зоны будет преодолена, и каждый украинец сможет свободно путешествовать”, - сказал он.
Кожара также отметил, что Украина всегда была европейским государством.
“Этот год будет для нас чрезвычайно важным. В этом году мы ожидаем подписания Соглашения об ассоциации с ЕС”, - сказал он.
Вместе с тем, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заметил, что День Европы в Киеве празднуется уже 11-й год подряд. Он напомнил, что в экономику столицы организациями и предприятиями стран Европейского Союза инвестировано около 20 млрд долларов.
“Это только начало, впереди есть большие проекты, взаимовыгодные для нашего дальнейшего сотрудничества”, - сказал Попов.
Он выразил убеждение, что Украина станет членом Европейского Союза.