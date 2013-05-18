Сторонники ПР собираются на площади возле парка Славы

Колонна сторонников Партии регионов, участников антифашистского марша, дошла до площади перед парком Славы.

Как передает корреспондент УНИАН, к ним должны присоединиться несколько тысяч других участников акции, которые размещаются в парке Славы и на улицах возле него.

Впереди колонны едет автомобиль, из которого раздается музыка и лозунги наподобие: “Фашизм не пройдет!” и “Нет - языковому шовинизму”.

По информации пресс-службы Партии регионов, в антифашистском марше сейчас принимают участие более десяти тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, сегодня в 10:00 в столице начался Всеукраинский антифашистский марш «В Европу – без фашистов!».

Отмечается, что «тысячи людей со всей страны приехали в Киев, чтобы высказаться против попыток политических экстремистов возродить в Украине идеологию национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости».

Сейчас в марше принимают участие более десяти тысяч человек, отмечает пресс-служба.

В скором времени участники марша двинутся к Европейской площади, где в 13:30 начнется митинг с участием депутатов всех уровней, активистов Партии регионов и ВМОО «Молодые регионы», представителей ветеранских, молодежных, антифашистских организаций, национальных и религиозных громад.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сказал, что ожидает, что в антифашистском марше примет участие 50 тысяч человек.

По информации Ефремова, на 10.00 для участия в марше собралось уже 40 тысяч сторонников Партии регионов из всей Украины. Кроме того, Ефремов убежден, что к акции приобщится еще около 10 тысяч киевлян.