Кожара: Тимошенко стала самой большой проблемой

Об этом заявил глава МИД Украины Леонид Кожара в эфире "Шустер Live".

"Во-первых, избирательное правосудие - это политологический термин. В Украине нет системы избирательного правосудия как системы репрессии оппозиции через судебную систему...", - сказал он.

"А то, что касается Тимошенко, я хочу сказать: на самом деле, сегодня большей проблемы Украины в отношениях с Европейским союзом нет. Более того, мы могли бы обсуждать десятки других вопросов, но из-за того, что эта проблема слишком политизирована, мы должны обсуждать также и эту проблему", - цитирует Украинская правда.