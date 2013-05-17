Вице-премьер-министру Вилкулу присвоена госпремия

По словам заместителя генерального директора ассоциации "Укррудпром" Александра Дейкуна, до 2003 г. в карьерах Криворожского железорудного бассейна при проведении взрывных работ применялись только тротилосодержащие взрывчатые вещества (ВВ), которые наносили существенный вред окружающей среде. Негативное влияние от массовых взрывов тротилосодержащих ВВ выражалось в значительных вредных выбросах в атмосферу окислов азота NOx и оксида углерода СО. Эти вещества оказывают вредное воздействие на окружающую среду и на человека, в том числе могут вызвать несколько десятков заболеваний.

Как сказал Дейкун, в 2004 г. Александр Вилкул как руководитель Северного и Центрального ГОКов инициировал переход на бестротиловые взрывчатые вещества в карьерах указанных предприятий, сообщает РБК-Украина.

"Если в 2004 г. доля тротилосодержащих ВВ при проведении массовых взрывов в карьерах Кривого Рога составляла 99%, то уже к 2007 г. соотношение тротилосодержащих и бестротилловых ВВ составляло 50% на 50%, а к 2009-2010 гг. предприятия горнорудной отрасли уже практически на 100% использовали безтротиловые ВВ, что существенно улучшило экологическую обстановку, снизив количество вредных выбросов в атмосферу при проведении промышленных взрывов в карьерах уменьшилась на 60%, или 5 тыс тонн ежегодно", - сказал он.

По словам президента Украинского союза инженеров-взрывников Николая Ищенко, применение новой технологии позволило значительно увеличить безопасность ведения взрывных работ.

"Применение эмульсионных ВВ позволило добиться снижения выбросов вредных веществ в атмосферу на 60% и значительно увеличить безопасность ведения взрывных работ. В частности, эмульсионное ВВ приготавливается непосредственно на самом взрываемом блоке при смешивании компонентов и образуется в заряжаемой скважине. В случае отказа эмульсионное ВВ, в отличие от тротила и тротилосодержащих ВВ, через несколько суток разлагается и теряет детонационные свойства", - Ищенко.

Отметим, Александр Вилкул получил высшее техническое образование в Криворожском горнорудном институте (теперь Криворожский национальный университет) по специальности "Открытые горные работы". Разработку вопроса оптимизации технологии проведения массовых взрывов и применения бестротиловых взрывчатых веществ нынешний вице-премьер-министр начал ещё во время обучения в ВУЗе. Это была одна из тем его дипломной работы.

Начиная с 2005 г. на большинстве украинских горнорудных предприятий было начато внедрение нового эмульсионного взрывчатого вещества Украинит ПП-2, которое по своим техническим показателям не уступает тротилосодержащим ВВ. Современные эмульсионные ВВ представляют собой раствор аммиачной, калиевой селитры с добавлением жидкого нефтепродукта и газогенерирующей добавки