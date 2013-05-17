Посол США солидаризировался с участниками Марша равенства

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, об этом говорится в заявлении посла.

«Как Посол Соединенных Штатов Америки в Украине, я горд выразить свою поддержку всем, кто планирует принять участие во втором ежегодном «Марше равенства» сообщества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) 25 мая 2013 года в Киеве», - отметил Теффт.

Посол отметил, что во многих местах мира представители ЛГБТ-сообщества до сих пор страдают от насилия, дискриминации и преследований из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

По словам Теффта, Госсекретарь США Джон Керри подчеркивал, что все люди, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, заслуживают на «равенство перед законом».

«Исповедуя разнообразие, поощряя толерантность и борясь с предрассудками и дискриминацией, мы стремимся построить мир, где каждый человек может воспользоваться ровными правами», - сказал Теффт.

Посол отметил, что эта концепция закреплена в Конституции Украины, которая однозначно защищает свободу слова и собраний и определяет, что главной обязанностью государства является «обеспечение прав и свобод человека».

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«Я хотел бы выразить свою благодарность организаторам киевского «Марша равенства» и надеюсь, что многие люди – и традиционной, и нетрадиционной ориентации – присоединятся к нам. Желаю, чтобы празднование прошло мирно и успешно, и чтобы никто не пострадал», - добавил Теффт.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля пресс-служба "КиевПрайда2013" сообщила, что в субботу, 25 мая, в рамках международного форума-фестиваля «КиевПрайд2013» состоится «публичная правозащитная акция» - Марш равенства - с требованиями обеспечить равные права и возможности для граждан Украины, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу.

Как отмечалось, форум-фестиваль «КиевПрайд2013» готовится и будет проходить при широкой поддержке общественности, правозащитного сообщества, а также ряда дипломатических представительств, среди которых посольства Великобритании, Нидерландов, Норвегии, США, Швеции. Поддержку мероприятию оказывают ведущие международные правозащитные организации, среди которых: Amnesty International и Freedom House. Мониторинг возможных нарушений прав человека во время проведения мероприятия будет осуществляться организацией Human Rights Watch.

Вместе с тем в КГГА не исключили, что будут обращаться в суд с просьбой запретить массовые акции ряда партий и организаций, которые не будут касаться празднования Дня Киева и Дня столицы 25 и 26 мая.

Как сообщила директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда, организаторы Марша равенства хотят провести свои мероприятия на улице Большая Васильковская, но поскольку там будет проходить велопробег в рамках программы празднования Дня Киева, городские власти не могут согласиться на это место и вообще предлагают назначить другой день для проведения марша. В заявке указано около 500 участников Марша равенства.

Как подчеркнула Хонда, на сегодняшний день подано 6 заявок от граждан, религиозных организаций и других объединений, которые настроены агрессивно к проведению гей-парада в столице.