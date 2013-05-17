Украина заняла 78-ю строку из 80 в рейтинге стран, в которых хорошо родиться

Как сообщает «Корреспондент», по версии журнала The Economist, Украина заняла 78-ю строку из 80.

Как пишет издание, этот список - своеобразная машина времени, ведь его задача - выявить самые подходящие для комфортной жизни уголки Земли в ближайшем будущем.

"Мы используем экономические прогнозы Economist Intelligence Unit (исследовательского подразделения The Economist) до 2030 года, когда дети, рожденные в 2013-м, почти достигнут совершеннолетия", - объяснили цель проекта составители рейтинга, оценившие множество критериев.

Как пишет «Корреспондент», материальное благосостояние (ВВП на душу населения) - лишь один из компонентов списка, включающего также ожидаемую продолжительность жизни, статистику разводов, показатели безработицы, преступности и самоубийств. Кроме того, авторы прогноза приняли во внимание политические свободы и качество госуправления, участие жителей в социальной и общественной жизни, гендерный аспект и даже комфортность климата.

Издание отмечает, что такой подход позволил отразить перемены, произошедшие в мире за последние 25 лет. В 1988 году, когда The Economist впервые обнародовал свой рейтинг лучших стран для рождения, первая четверка выглядела совсем иначе - список возглавляли США, Франция, Западная Германия и Италия. Сегодня ни одной из этих стран нет даже в первой десятке. Их падение специалисты объясняют как ухудшившимся экономическим положением, так и глобальной переоценкой людьми составляющих личного счастья.

"Деньги теряют свою значимость. В то же время справедливое общество, а также такие вещи, как чистый воздух и эффективный транспорт, становятся все более важными (для комфортной жизни)", - заявил профессор экономики британского Уорикского университета и один из признанных исследователей так называемой экономики счастья Эндрю Освальд.

В исследовании говорится, что ведущие мировые экономики теряют позиции с точки зрения перспективности для райской жизни. Так, по сравнению с 1988 годом, Япония опустилась в рейтинге The Economist с шестого на 25-е место, Франция - со второго на 26-е, Великобритания - с седьмого на 27-е. Сегодня их место занимают те страны, где, несмотря на кризис, социальное расслоение остается минимальным, возможности достичь бытового и личного благополучия - равными для большинства, а госинституты работают как часы.

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Также отмечается, что безусловные лидеры рейтинга - скандинавские государства, показавшие наиболее стремительный рост. Норвегия, Швеция и Дания заняли с третьего по пятое места соответственно, а Финляндия приблизилась вплотную к десятке (11-е место). Личную безопасность в широком смысле - от низкой преступности до предсказуемости пути к благосостоянию - в один голос называют ключевым преимуществом своих стран те, кому посчастливилось родиться или жить в государствах-фаворитах списка The Economist.