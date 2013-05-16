Тысяча свободовцев из Львова отправятся в Киев на 18 мая

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации ВО „Свобода”, народный депутат Украины Ирина Сех.

Она отметила, что среди представителей Львовской области, которые завтра, 17 мая, выедут в Киев, будут депутаты Львовской областного и городского советов от ВО „Свобода”, депутаты-„свободовцы” местных советов Львовской области, члены ВО „Свобода”.