Прокурор: Кириченко подтвердил причастность Тимошенко к убийству

Петр Кириченко является четвертым свидетелем государственного обвинения, который в рамках расследования уголовного дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня подтвердил причастность к этому преступлению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель Генерального прокурора Украины Юлия Фролова во время пресс-конференции.

«Мы четвертого свидетеля со стороны обвинения допрашивали в судебном заседании и в общем-то все четыре свидетеля нам, прямо или косвенно, подтверждают эту причастность, что дает нам право говорить о подозрении причастности Тимошенко к этому преступлению», - сказала Фролова.

Фролова также сообщила, что за время допроса Кириченко дал показания, которое согласовывается с его показаниями, которые он давал в 2001 году. Вместе с тем она добавила, что в 2001 году Кириченко говорил о финансовых махинациях, а не об убийстве Щербаня. Поэтому во время вчерашнего допроса появились новые уточнения.

Кроме того, Фролова сообщила журналистам, что с ее точки зрения то, что Тимошенко отказывается ехать на заседание суда, является попыткой затянуть расследование этого уголовного дела.