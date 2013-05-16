В Крымском антифашистском митинге приняли участие более 22 тысяч человек

Более 22 тысяч человек из городов и районов Крыма собрались на центральной площади крымской столицы, чтобы осудить любые попытки возродить фашизм и фальсифицировать историю Великой Отечественной войны.

В своем выступлении первый заместитель Председателя КРО Партии регионов, глава Верховного Совета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что распространение неофашизма несет реальную угрозу раскола страны. Молодежь должна знать и помнить, что фашизм на крымской земле – это пятнадцать тысяч зверски убитых в концлагере на территории совхоза «Красный», расстрелянные евреи и крымчаки, сожженные вместе с жителями сто двадцать семь населённых пунктов, это более полумиллиона солдат и мирных жителей, погибших на крымской земле. «Нас всех, независимо от национальности, вероисповедания, возраста, объединяет любовь к Украине и Крыму!», - сказал Владимир Константинов. Он призвал поддержать инициативу народных депутатов от Партии регионов о создании в парламенте страны депутатского объединения «Международный антифашистский фронт», а также их предложение принять закон о запрете радикальных организаций неонацистского толка, реабилитации и героизации фашистских пособников.

На митинге выступили ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, общественные деятели. Выступавшие выразили обеспокоенность тем, что в последнее время от имени украинских националистов всё чаще слышны дискриминационные призывы, разделяющие граждан Украины по национальным, языковым, религиозным признакам, настойчивые попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и возвести в ранг национальных героев предателей Родины. Участники митинга выступили в поддержку резолюции Организации Объединенных Наций о недопустимости героизации всех, кто воевал против стран антигитлеровской коалиции, против возрождения любых форм неофашизма, расовой и религиозной нетерпимости.

Символом митинга стала копия Знамени Победы. В заключение митинга была принята резолюция с призывом к объединению общества в борьбе против национализма и ксенофобии. «Крымчане не допустят фашистского реванша! Во имя наших отцов и дедов, героически сражавшихся с фашистами, тех, кто пал на полях сражений, и тех, кто ныне здравствует, мы готовы дать отпор всем, кто посягает на наши законные права, на наше мирное будущее и будущее наших детей. Крым был и останется территорией, свободной от неофашизма! Неофашизм не пройдет!», - говорится в резолюции Антифашистского митинга.

Люди, собравшиеся в Симферополь со всех регионов Крыма, говорили о том, что готовы участвовать и в Антифашистском марше, который пройдет 18 мая в Киеве, чтобы дать отпор всяким попыткам возрождения фашизма в нашей стране.