Янукович говорит, что доходы украинцев продолжают расти

Украине удалось обеспечить рост доходов населения, социальных выплат, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, считает Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом он сказал на совещании с административно-хозяйственным активом Запорожской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«При нулевой инфляции мы добились реального роста доходов населения - в прошлом году на 14%. За счет реального роста доходов населения мы добились роста внутреннего рынка», - сказал Янукович.

В частности, по его словам, за три месяца текущего года наблюдался рост доходов населения на 14,5%, а рост соцвыплат на 8,5%.

Президент отметил необходимость привлечения инвестиций. «Там, где нормальный бизнес-климат, туда идут инвестиции», - подчеркнул Янукович.