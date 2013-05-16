Янукович говорит, что доходы украинцев продолжают расти
Украине удалось обеспечить рост доходов населения, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, - Янукович.
Украине удалось обеспечить рост доходов населения, социальных выплат, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, считает Президент Украины Виктор Янукович.
Об этом он сказал на совещании с административно-хозяйственным активом Запорожской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«При нулевой инфляции мы добились реального роста доходов населения - в прошлом году на 14%. За счет реального роста доходов населения мы добились роста внутреннего рынка», - сказал Янукович.
В частности, по его словам, за три месяца текущего года наблюдался рост доходов населения на 14,5%, а рост соцвыплат на 8,5%.
Президент отметил необходимость привлечения инвестиций. «Там, где нормальный бизнес-климат, туда идут инвестиции», - подчеркнул Янукович.