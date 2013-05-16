Фестиваль современного сценического искусства в «Украине»

Приглашение на презентацию Фестиваля современного сценического искусства в «Украине»

Национальный дворец искусств «Украина»

Дата проведения презентации: 20 мая 2013, 20.00

Адрес: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 103, НДИ «Украина», Малый зал

Программа мероприятия:

В рамках подготовки празднования 200-летия со дня рождения Т.Г. Шевченко состоится презентация фестиваля современных сценических искусств в «Украине». Фестиваль откроет эксклюзивная постановка Раду Поклитару.

Идея мероприятия:

Фестиваль современных сценических искусств - это долгожданное событие в Украине.

Театр как каждый живой организм нуждается в среде для своей жизнедеятельности. Лаборатория, где бушуют страсти и творческие поиски, место эксперимента для молодых креативных сердец.

Национальный дворец искусств «Украина» должен стать центром творчества, который должен консолидировать молодых режиссеров, хореографов, исполнителей, продюсеров. Так называемая «Точка Сборки» украинского современного театра и хореографии. Постоянно-действующий фестиваль, который должен дать толчок для новой жизни украинского современного театра.

Малая сцена Дворца Украина - это и сцена, и лаборатория, где происходит священнодействие рождения нового украинского театра. А в перспективе Большая сцена - Национальный театральный фестиваль. И конечно возвращение великих украинцев на сцену в Украине в «Украине».

По аккредитации и дополнительной информации обращайтесь:

PR менеджер

Анастасия Гаврилова

Mob: 063495 23 48

e-mail: A.gavrilova @ npmu.kiev.ua

Начальник отдела информационного обеспечения

Анатолий Фиглюк

Mob: 097007 66 55