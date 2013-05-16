Луценко считает, что просто сбросить Януковича - не выход

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко считает, что отстранение Президента Виктора Януковича и приведение к власти «правильного лидера» – не решит проблему олигархической системы в стране.

Об этом он заявил в интервью львовской газете „Високий замок”.

По мнению экс-министра, важным является „команда единомышленников Президента и есть ли у него стратегия следующих действий”.

„Янукович – лишь бородавка на уродливом лице нынешней системы власти. Поэтому не стоит все приводить к упрощенной схеме: сбросим Януковича, поставим правильного лидера – тогда и заживем. Уже раз обожглись на такой вере в вождя”, - отметил Луценко.

По его словам, из "помаранчевых" неудач нужно делать выводы.

„Главное не то, кто является Президентом. Более важно, есть ли у него команда единомышленников и стратегия разрушения системы олигархии, которая уничтожает страну и людей. Еще более важно – есть ли у него стратегия дальнейших действий”, - отметил Луценко.