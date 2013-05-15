Луценко призвал украинцев на митинге потребовать от оппозиции единого кандидата

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко призывает украинцев прийти на митинг оппозиции 18 мая и считает, что на нем должен быть обнародован единый кандидат на должность мэра Киева.

Об этом он написал в своем блоге на Украинской правде.

"Идти ли на митинг Объединенной оппозиции 18 мая? Мой ответ - ДА", - подчеркнул он.

"Не только потому, что давно пора выразить протест против политики Януковича и его ПР, которые погрузили страну в грязь криминальных отношений и морали. Не только потому, что следует поддерживать единство лидеров парламентской оппозиции А. Яценюка, В. Кличко и Тягнибока , главная причина выйти 18 мая на Европейскую площадь - это возможность продемонстрировать, что в нашей стране есть граждане - люди, для которых обязанности значат больше, чем права. И они должны ходить на митинги, чтобы выполнить свой долг влиять и на власть, и на оппозицию", - подчеркнул он.

По его мнению, граждане должны выйти на митинг, потому что "Янукович понимает только язык силы большой массы людей на улицах".

"От того, сколько людей придет на Европейскую площадь, зависит дальнейшее поведение власти", - считает Луценко.

"Мы должны быть на Европейской площади, чтобы потребовать от В.Кличко, А. Яценюка и Тягнибока выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции и формирования единой команды новой власти в этом году. Это - победный путь, все остальное - личные амбиции ", - подчеркнул Луценко.

"Доказательством способности на такие ответственные решения должно стать обнародование на митинге единого кандидата на столичного мэра. Это был бы шаг не партийных лидеров, а государственных деятелей", - считает экс-министр.