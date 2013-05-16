Эксперты назвали оправданным продление срока продажи валютной выручки

Об этом в комментарии УКРИНФОРМу сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Нацбанк будет прав, если продолжит срок действия нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами еще на шесть месяцев. Эта мера на сегодня абсолютно оправдана. Никаких проблем в связи с продлением возникнуть не должно", - считает О.Устенко.

По словам эксперта, уже через полгода при принятии решения о новом продлении действия нормы об обязательной продаже экспортной выручки нужно будет проанализировать состояние финансового счета. "Если объем золотовалютных резервов будет на уровне покрытия трех месяцев импорта, это станет позитивным сигналом и можно будет отказаться от этой меры. К тому же, необходимо обратить внимание на объем перечисления валюты от "заробитчан" и приток прямых иностранных инвестиций, которые также влияют на состояние финансового счета", - заметил Устенко.

Он также подчеркнул, что введение данной нормы было вызвано необходимостью создания канала для постоянного поступления иностранной валюты в Украину в гарантированных объемах. "Полгода назад, перед выборами, девальвационные ожидания в стране были достаточно высоки, кроме того существовали опасения, что экспортеры будут придерживать выручку за пределами Украины, а это означает, что в краткосрочном периоде страна могла недополучить необходимых объемов иностранной валюты", - сказал Устенко.

Экономист отметил, что сейчас ситуация с поступлением валюты в страну стабилизировалась. Кроме того, сократился спрос населения на иностранную валюту, о чем свидетельствует статистика НБУ. "В апреле население купило около 200 млн долларов, и это рекордно низкий показатель, зафиксированный за всю новейшую экономическую историю Украины", - подчеркнул эксперт.

Исходя из этого, Устенко считает, что не имеет смысла продлевать меру по паспортизации валютных операций для населения, поскольку спрос со стороны населения на инвалюту практически нивелирован.

Напомним, Нацбанк обязал юрлиц-резидентов продавать 50% валютной выручки, получаемой от продажи товаров на экспорт, с 19 ноября сроком на полгода. Такое решение было направлено, в частности, на стабилизацию финансового рынка, который в то время фиксировал рекордный спрос на валюту со стороны населения.