В Киеве подписали протокол о развитии сотрудничества Украины и стран ТС

Делегацию государств-членов Таможенного союза возглавлял Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, делегацию Украины – Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные темы экономического сотрудничества между государствами-членами Таможенного союза и Украиной, в частности, вопросы о режиме импорта в Украину отдельных товаров и об экспорте украинской продукции на единую территорию Таможенного союза.

Стороны отметили важность нынешнего заседания, поскольку работа перешла в практическую фазу, а также была выражена уверенность, что нынешняя встреча придаст динамизм работе по либерализации взаимной торговли и снятию барьеров, мешающих развитию партнерства.

«Выбран хороший, эффективный формат и это позволит нам решать определенные вопросы, возникающие в наших торгово-экономических отношениях. Ведь наша торговля носит взаимовыгодный характер и обе стороны заинтересованы, чтобы партнерство развивалось динамично и в полной мере, а для этого необходимо убрать существующие преграды, а самое главное, выработать меры, не допускающие возникновения новых барьеров. Это привнесет огромную пользу в развитие наших экономик, что, в конечном итоге, будет способствовать росту социальных стандартов для наших граждан», - сказал Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Андрей Слепнев подчеркнул роль Украины как одного из ключевых торгово-экономических партнеров.

«Развитие партнерских отношений между Украиной и Таможенным союзом носит паритетный характер. Поэтому нам нужно анализировать глубинные процессы: как развиваются экономические связи по отраслям, как идет кооперация, как наши партнерские связи помогают нашим экономикам подниматься на новую ступень и содействовать переходу на новый уровень технологических требований и стандартов совместно в непростое время в мировой экономике, которое ставит вызовы перед нашими странами. Важно, чтобы преодолевая эти вызовы, мы полноценно использовали потенциал нашего сотрудничества», - сказал Андрей Слепнев.

По итогам заседания Стороны подписали Протокол, в котором отмечены вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны договорились провести третье рабочее заседание Диалога, конкретная дата и место проведения которого будут определены в рабочем порядке.