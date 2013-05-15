Власенко требует, чтобы Кириченко допросили в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Власенко сделал в начале судебного заседания, после того, как суд установил личности всех участников процесса.

По словам Власенко, проведение допроса этого свидетеля в режиме видеоконференции ставит под сомнение правдивость его показаний, поскольку другим участникам процесса не известно, кто сидит возле Кириченко слева, справа или напротив.

Обращаясь к Кириченко, Власенко отметил, что если тот опасается, что в Украине на него будет оказываться давление, то так и произойдет.

Обращаясь к следственному судье Печерского райсуда Оксане Царевич, защитник Тимошенко заявил, что она нарушила процедуру ведения процесса, не спросив у его участников, можно ли проводить судебное заседание в отсутствие подозреваемой.

При этом Власенко зачитал заявление Тимошенко, в котором подзащитная заявляет о желании личном присутствовать на допросе Кириченко и опровергает все заявления Государственной пенитенциарной службы о том, что она якобы отказывается быть этапированной на судебное заседание.

В свою очередь, выслушав заявление Власенко, Царевич отметила, что суд уже принял решение о проведении заседания, кроме того, она сделала защитнику замечание о недопустимости перерывать слова следственного судьи и пообещала, в случае продолжения с его стороны нарушений порядка, принять соответствующие меры, регламентированные законодательством.